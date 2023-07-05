Також він погрожував дитині застосуванням предмету, схожого на рушницю.

У місті Ковель Волинської області взяли під нічний домашній арешт священника римо-католицької церкви, який зв’язав скотчем шестикласницю за те, що вона рвала черешні на території храму. Відповідне рішення ухвалив Ковельський міськрайонний суд.

У рішенні зазначається, що ввечері 8 червня учениця 6-го класу ковельського ліцею ім. Олени Пчілки на території костелу Святої Анни рвала черешню. Через це священник зв’язав її тіло скотчем. Також вказується, що він погрожував застосуванням предмету, зовні схожого на рушницю.

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Священник є настоятелем цього храму, він уродженець с. Плебанівка Вінницької області, не одружений, непрацюючий та раніше не судимий.

16 червня священнику повідомили про підозру за ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини).

Суддя ухвалив рішення про застосування щодо настоятеля храму запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 18:00 до 08:00.

Інші новини про правопорушення, скоєні священниками

Нещодавно послушника Почаївської лаври засудили до 5 років позбавлення волі за розповсюдження у соцмережах проросійської агітації.

Він поширював дописи про підтримку захоплення територій України й глорифікацію російських військових, за перемогу яких просив молитись. Також закликав до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора.

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