Повідомляється, що вогонь виник у Київському районі Харкова.

Увечері 10 березня рятувальники ДСНС у місті Харків вирушили на гасіння пожежі в П'ятихатках Київського району Харкова.

Повідомляється, що горіли шість кімнат гуртожитку на п'ятому поверсі. Всього вогонь охопив площу близько ста квадратних метрів.

За попередньою інформацією рятувальників, жертв і постраждалих в результаті загоряння немає. Інформація оновлюється.

У Telegram рятувальники Харкова опублікували кадри з місця усунення загоряння.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни перебили газопровід високого тиску, утворилася пожежа. 10 березня біля Світлодарська (Бахмутський район, Донецька область) росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики незабаром з'ясують, як і як швидко вдасться його відновити.

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