В Одесі поліція встановлює обставини загибелі 11-річного хлопчика, який викинувся з 19-го поверху житлового будинку на вулиці Михайлівській.
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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, попередньо встановлено, що 11-річний хлопчик загинув в результаті падіння з балкона сходового майданчика, орієнтовно з 19-го поверху.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.
У соціальних мережах люди, які знали сім'ю хлопчика, пишуть, що він був доброю дитиною, але взаємини між рідними «були складними».
«Він був гарним хлопчиком, але у нього були погані стосунки з батьком», - стверджують користувачі.
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