Також оприлюднено витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ та лист ТОВ «Новые проекты» на ім’я президента РФ.

Служба безпеки України оприлюднила матеріали зі справи Віктора Медведчука та Тараса Козака. Зокрема – документи та запис розмови Медведчука з російським високопосадовцем щодо реєстрації компанії в окупованому Криму.

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Мова йде про епізод, що стосується підготовки до розграбування національних цінностей на окупованій території.

За версією слідства, фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з російським урядовцев – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (у морській економічній зоні України, яка тимчасово окупована РФ).

Сьогодні на брифінгу генпрокурора та голови СБУ були продемонстрували аудіозаписи розмов, на яких обговорюються деталі перереєстрації київського ТОВ «Нові проекти» (компанія з орбіти Медведчука) у РФ. Йдеться також про отримання компанією договорів і ліцензій за російським законодавством.

За версією слідства, мова йде про завдання шкоди економічній безпеці України, розграбування національних цінностей на окупованій території, допомогу іноземній державі.

СБУ також оприлюднила витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ та лист ТОВ «Новые проекты» на ім’я президента РФ. Як наголошується, судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що рукописні правки у листі належать саме Медведчуку.

"Газова зрада" Медведчука

Один із трьох епізодів, за якими слідство висунуло підозри народним депутатам від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, стосується передачі росіянам газового родовища «Глибока» на шельфі Чорного моря біля Керчі та документації щодо цього родовища.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, у 2012 році ТОВ «Нові проекти» з орбіти Медведчука отримало спеціальний дозвіл на користування надрами родовища «Глибока».

ТОВ «Нові проекти» на момент окупації Криму Росією мало київську реєстрацію, проте за допомогою окупантів змінило «прописку» на кримську, після чого отримало дозвіл на видобування корисних копалин строком дії до 2046 року. Єдине що зупиняє видобуток копалин - той факт, що територія родовища частково перетинається з межею військового полігону РФ. Проте Медведчук передав листа до президента РФ Володимира Путіна з проханням переглянути межі полігону.

Медведчук передав окупаційній владі ексклюзивні дані та документи щодо родовища корисних копалин, на здобуття яких росіянам знадобилися б роки.

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Автор: Дмитро Захаров