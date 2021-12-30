Треба дочекатися остаточного рішення суду щодо долі компанії "Мотор Січ", вважає cекретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не турбується стосовно позову китайських інвесторів до арбітражу у Гаазі проти України на суму 4,6 мільярда доларів через зірвану купівлю акцій компанії "Мотор Січ".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми доволі спокійно до цього ставимося. Є розуміння, що там відбувалося. Якщо ці люди є чемними покупцями цих акцій… Ви знаєте, що є санкції Ради нацбезпеки та оборони. Те, що там кожного разу є відбуваються додаткові речі стосовно закидів, що ми маємо їм щось сплачувати, треба розуміти, які були інвестиції, на які вони посилаються, яким чином тут має відношення держава Китай, і ми дуже спокійно до цих речей ставимося", – сказав він.

Також він додав, що публічною є інформація стосовно того, "що це за люди, які купували акції".

Читайте такожУкраїна планує витратити на програму ракетного озброєння 200 мільярдів гривень"Ми саме з цього моменту будемо починати – що це за люди, як це відбувалося, де вони брали гроші, коли вони сплачували на офшори на купівлю цих акцій. Ще раз наголошую, що ми особливо не турбуємось з цього приводу", – заявив секретар РНБО.

Данілов вважає, що треба дочекатися остаточного рішення суду, адже "не все так просто це буде відбуватися". Крім цього, за його словами, РНБО вважає, що "там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати ті технології по виробництву двигунів, які є в нашій країні й виробляються на "Мотор Січі".

Нагадаємо, у грудні 2019 року президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

14 січня цього року Мінторгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ "Мотор Січ", заявивши, що ця компанія загрожує національній безпеці США.

29 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon, яка намагалася купити акції українського підприємства.

11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" у державну власність. Пізніше це рішення ввів у дію очільник держави.

У Верховній Раді готують законопроект про націоналізацію АТ "Мотор Січ".

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Cіч" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 й ін., агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання.

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