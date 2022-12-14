У 2012-му священнослужитель був засуджений за те, що закликав до створення на території Закарпаття т.зв. "Підкарпатської Русі".

Служба безпеки України продовжує "турне" об'єктами УПЦ МП. Цього разу вона "завітала" до Кафедрального Свято-Воздвиженського собору Мукачівської єпархії УПЦ в Ужгороді.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Віталій Глагола й опублікував фотодокази. "СБУ прийшла "в гості" до отця Сидора, найбільшого на Закарпатті проповідника "русского мира", - написав він.

Димитрій Сидор - настоятель згаданого вище собору в Ужгороді. Глагола вирішив перерахувати "досягнення" священнослужителя УПЦ МП:

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у 2012-му був засуджений за те, що закликав до створення на території Закарпаття т.зв. "Підкарпатської Русі" під патронатом РФ;

Сидор - палкий ненависник інших релігійних конфесій;

у 2020 році настоятель собору розміщував на території храму намет ОПЗЖ, де роздавав прихожанам передвиборчі агітки.

Також, за інформацією журналіста, сьогодні СБУ працює у Свято-Покровській церкві Мукачівської єпархії УПЦ, що розташована в Ужгороді. Там шукають пропагандистську літературу, перевіряють, чи це - не черговий осередок "русского мира".

Діяльність УПЦ МП в Україні

З кінця листопада СБУ обшукує об'єкти УПЦ МП. Під час обшуків було виявлено пропагандистську літературу, яка заперечує існування України, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку "ЛДНР".

А під час обшуків силовики спіймали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Микиту з оголеним неповнолітнім хлопцем.

9 грудня було повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за антиукраїнську діяльність.

12 грудня рішенням РНБО було запроваджено санкції проти семи представників УПЦ МП.

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