Протоієрей Микола Данилевич виправдовує агресію РФ.

Служба безпеки України прийшла з обшуками до "агента в рясі" з керівництва Української православної церкви Московського патріархату.

"За нашою інформацією, сьогодні зранку обшуки проходять у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича", - повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах.

Зокрема, цей протоієрей відомий тим, що був у складі делегації, яка у 2017 році разом з бізнесменом і на той момент проросійським народним депутатом Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України (ПЦУ). Крім того, Данилевич також відзначився підтримкою "руского міра" і виправданням агресії РФ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ у різний час повідомляли про арешти активів Новинського на понад 3,5 мільярда грн, на 144 млн грн, на більш ніж на 10,5 мільярдів гривень і про арешт на корпоративні права 72 компаній.

У лютому 2024 року Служба безпеки України проводила обшуки у одного з священнослужителів у Києво-Печерській Лаврі, який координував акції протесту під час повернення майна Лаври державі. Цьому клірику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників" Кримінального кодексу України.

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