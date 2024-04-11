Якщо представники УПЦ МП відмовляться виконати ці рішення суду добровільно, то їх виселять у примусовому порядку.

Верховний Суд зобовʼязав Українську православну церкву (Московський патріархат) звільнити дві церкви у Переяславі та Кам’янець-Подільському та повернути їх у власність національним заповідникам у цих містах. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

"10 квітня 2024 року Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду залишив у силі рішення Господарського суду Київської області та постанову Північного апеляційного господарського суду по справі № 911/638/23. Рішенням було задоволено позовні вимоги Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" та МКІП до Релігійної громади Української православної церкви щодо усунення перешкод у здійсненні права користування Михайлівською церквою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

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Відповідно релігійна громада УПЦ МП Свято-Михайлівської парафії у Переяславі має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав".

"У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб", - наголошується у повідомленні.

Крім того, Верховний Суд також залишив без задоволення касаційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП по справі 924/318/23, якою вона намагалася скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

"В підсумку Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Камʼянець"", - наголошується у повідомленні.

Ситуація з УПЦ МП в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні 2024 року суд зобов’язав Київську митрополію Української православної церкви (Московського патріархату) повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття у Каневі.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити закон, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні. Народний депутат України Володимир В’ятрович зазначив, що текст законопроекту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим в першому читанні урядовим варіантом. "Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборон", - відзначив В'ятрович.

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