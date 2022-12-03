Зрадники після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ, сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні.

Служба безпеки України встановила ще п'ятьох колаборантів, які були ініціаторами псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до РФ, організовували псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Як йдеться в повідомленні СБУ, п'ятеро так званих "депутатов народного совета "лнр" III созыва" - Руслан Марданов, Павло Пілавов, Роман Лисенко, Володимир Поляков, Іван Санаєв - сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини.

"У вересні 2022 року вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Пасічника щодо підписання незаконного документа. Встановлено, що серед фігурантів – родич "мера Луганська", який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, всі п'ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ і за це отримали "мандати" у створеному агресором "народном совете лнр".

"Перебуваючи на "посадах", сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ", - сказано в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту, а також брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження до складу РФ. Зазначається, що в організації псевдореферендуму "допомагали" куратори - представники путінської партії "Єдина Росія" і кремлівські піар-технологи.

Фігурантам повідомлено про підозру за: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

В СБУ зазначають, що зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області, але місце їхнього перебування встановлено і проводяться комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Лідери держав і урядів 27 країн-членів ЄС, США, Ізраїль заявили, що ніколи не визнають анексію Росією українських окупованих територій.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.

12 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України. 143 країни проголосували "за" ухвалення цієї резолюції, 5 - "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія), а ще 35 - "утримались".

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