Також зловмисниці збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у Бахмуті й Торецьку.

Контррозвідники Служби безпеки нейтралізували розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ, які на Донеччині наводили ракети на школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.

Також зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у Бахмуті й Торецьку, та передавали ворогу локації електричних підстанцій, повідомили в СБУ.

Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.

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Зазначається, що серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ так зване "МДБ ДНР" завербувало після початку повномасштабного вторгнення.

Як поінформували в СБУ, вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора в разі успішного виконання ворожих завдань.

"Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму "зв'язковому", який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він вже "звітував" куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого "МДБ ДНР". Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку. Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом", - повідомляє СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом; паспорти рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Війна в Україні: колаборанти

Спецслужби в Україні регулярно затримують колаборантів і зрадників нашохї країни. Зокрема, нещодавно СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. До окупації Куп'янська Харківської області затримана обіймала посаду голови місцевої РДА. Під час захоплення міста жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського спрямування.

А днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

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