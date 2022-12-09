Жінка прямувала до Києва, але працівники ДПСУ змінили її плани. Тепер за неї візьметься СБУ.

Українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва.

Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського спрямування, йдеться у повідомленні ДПСУ в Telegram.

"Виявилось, її брат і друг проходять службу в так званій армії "ДНР" з 2014 року. В листуванні чоловіки жаліються їй на погане забезпечення, низьку підготовку та крадіжки", - розказали прикордонники.

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Тепер із затриманою будуть працювати фахівці СБУ.

Колаборанти в Україні

Напередодні, як писав УНІАН, Служба безпеки України затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. Жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом, тому отримала керівну "посаду".

А раніше у Херсоні поліція затримала ймовірну колаборантку, яка фотографувала місця обстрілів та спілкується з абонентами із РФ. Жінку доставили до фільтраційного центра.

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