Українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва.
Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського спрямування, йдеться у повідомленні ДПСУ в Telegram.
"Виявилось, її брат і друг проходять службу в так званій армії "ДНР" з 2014 року. В листуванні чоловіки жаліються їй на погане забезпечення, низьку підготовку та крадіжки", - розказали прикордонники.
Тепер із затриманою будуть працювати фахівці СБУ.
Колаборанти в Україні
Напередодні, як писав УНІАН, Служба безпеки України затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. Жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом, тому отримала керівну "посаду".
А раніше у Херсоні поліція затримала ймовірну колаборантку, яка фотографувала місця обстрілів та спілкується з абонентами із РФ. Жінку доставили до фільтраційного центра.