Жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом, тому отримала керівну "посаду".

Служба безпеки України затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС.

Як зазначають у прес-службі СБУ, до окупації Куп'янська Харківської області затримана обіймала посаду голови місцевої РДА. Під час захоплення міста жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, тому її призначили до лав керівного складу місцевого окупаційного органу - на посаду "заступника керівника" Курилівської громади.

"Перебуваючи на "посаді", виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини", - зазначають в СБУ.

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Після звільнення Харківщини колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Однак у її плани втрутилася СБУ.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у Куп’янську виявили окупантські списки зрадників та колаборантів, які російські загарбники не встигли знищити.

Днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

Тим часом СБУ встановила п'ятьох колаборантів, які ініціювали "приєднання" Луганщини до РФ.

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