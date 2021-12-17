У Facebook пропонують ходити в "бульбашці", щоб не стикатися з таким.

На платформі віртуальної реальності Horizon Worlds (раніше - Facebook Horizon), запущеної 9 грудня, вже фіксують випадки домагань.

Про це повідомляє MIT Technology Review.

Читайте такожЕйджизм в IT: QA-тестувальниця отримала 200 відмов через свій вікНапередодні Meta (раніше - Facebook) відкрила доступ до своєї платформи соціальних мереж віртуальної реальності Horizon Worlds. Повнолітні користувачі можуть користуватися нею за допомогою гарнітури віртуальної реальності (VR-окулярів).

У Horizon Worlds люди у вигляді своїх аватарів можуть збиратися в групи і взаємодіяти у віртуальному просторі.

Перші випадки зловживань на платформі були зафіксовані ще на стадії бета-тестування. Одна з тестувальниць публічно розповіла про тривожний інцидент - її лапав незнайомець.

"Сексуальні домагання - не жарт навіть у звичайному Інтернеті, а віртуальна реальність додає новий шар, і все відчувається гостріше. Мало того, що вчора ввечері мене облапали, там ще були інші люди, які підтримали таку поведінку. Через це я відчула себе самотньою і відчуженою", - поділилася дівчина.

У Meta проаналізували інцидент і дали тестувальниці пораду - щоб не стати жертвою домагань в метавсесвіті вона могла скористатися інструментом "Safe Zone". Він включає спеціальну захисну "бульбашку", яка не дозволяє іншим гравцям розмовляти і взаємодіяти з користувачем.

Віце-президент Horizon Вівек Шарма сказав, що це "повна невдача" і запевнив, що хоче зробити функцію "бульбашки" простішою і доступнішою.

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Автор: Анастасія Печенюк