Волинські лісівники проклали туристичний 3D-маршрут в ботанічний заказник. Над проектом працювали два місяці.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте також"Кольори просто неймовірні": у мережі з'явилися фото осіннього ботсаду в ОдесіЗаказник, який охоплює шістсот гектарів, можна розгледіти з висоти, а також побувати на окремих його локаціях.
Для маршруту обрали найяскравіші локації: будинок над ставком, що є найвищою точкою заказника, а також вольєр з дикими тваринами. Лісівники сподіваються, що віртуальний тур буде цікавий як дорослим, так і малечі.
Аби потрапити у віртуальну мандрівку, достатньо лише зісканувати спеціальний QR-код.
Як повідомляв УНІАН, в україні запрацювала онлайн-платформа "Чорнобиль. Подорож", за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку Чорнобильською зоною відчуження.
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