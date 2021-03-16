Загалом за час пандемії шахраї видурили в українців через інтернет 241 мільйон гривень.

Згідно зі статистикою через пандемію українці стали втричі частіше купувати в інтернеті, що привело до активізації діяльності кібершахраїв.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Журналісти розповіли про нові схеми "розводу на гроші" у мережі, які працюють навіть тоді, коли ви купуєте абсолютно нові товари з інтернет-магазинів без передоплати.

Найпоширеніші схеми шахрайства в інтернеті:

Шахраї пересилають пусту коробку без самого товару поштою, а оскільки на ній термоплівка, то покупець не має права її відкривати для перевірки.

Фішингова атака з метою здобути дані банківської картки. Для цього шахраї створюють фейкові сайти-близнюки популярних ресурсів для онлайн покупок, на яких людина може ввести дані своїх банківських карток.

Продаж підробок товарів відомих брендів під виглядом оригіналу.

Загалом за час пандемії шахраї видурили в українців через інтернет 241 мільйон гривень. Як не потрапити на гачок кібершахраїв та уберегти себе від втрати грошей - дивіться детальніше у сюжеті.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора