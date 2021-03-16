Згідно зі статистикою через пандемію українці стали втричі частіше купувати в інтернеті, що привело до активізації діяльності кібершахраїв.
Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".
Журналісти розповіли про нові схеми "розводу на гроші" у мережі, які працюють навіть тоді, коли ви купуєте абсолютно нові товари з інтернет-магазинів без передоплати.
Найпоширеніші схеми шахрайства в інтернеті:
- Шахраї пересилають пусту коробку без самого товару поштою, а оскільки на ній термоплівка, то покупець не має права її відкривати для перевірки.
- Фішингова атака з метою здобути дані банківської картки. Для цього шахраї створюють фейкові сайти-близнюки популярних ресурсів для онлайн покупок, на яких людина може ввести дані своїх банківських карток.
- Продаж підробок товарів відомих брендів під виглядом оригіналу.
Загалом за час пандемії шахраї видурили в українців через інтернет 241 мільйон гривень. Як не потрапити на гачок кібершахраїв та уберегти себе від втрати грошей - дивіться детальніше у сюжеті.
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