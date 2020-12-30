Українці штурмують магазини напередодні Нового року.

Новорічний шопінг у розпалі. Місць на парковках супермаркетів - катма, черги до кас - усе довші.

Журналісти ТСН дізналися, що українці купують до святкового столу, і як зараз в магазинах.

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За словами журналістів, найбільше сьогодні купують м'ясо, рибу, червону ікру. Великі черги збирають біля себе полиця з алкоголем: люди купують шампанське та елітний алкоголь.

Середній чек складає три тисячі гривень.

Але попри ажіотаж на полицях немає порожніх місць. Продавці заздалегідь збільшили запаси продуктів.

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Автор: УНІАН