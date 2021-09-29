З 1 жовтня в Україні зміняться комунальні тарифи, а для водіїв автомобілів введуть нові штрафи.

З 1 жовтня 2021 року життя українців в деяких аспектах зміниться. У другому місяці осені підвищать комунальні тарифи, введуть нові штрафи для водіїв і відкриють призов в армію. Крім того, в жовтні нас може чекати посилення карантинних обмежень.

Тарифи на газ в Україні з 1 жовтня

Компанія "Нафтогаз" вводить новий тариф "Комфортний сезон" з 1 жовтня по 30 квітня. Ціна на газ складе 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості доставки. Споживачі виплачуватимуть суму рівномірними частинами за сім місяців споживання газу.

Тарифи на світло в Україні з 1 жовтня

Ціна на електроенергію для простих споживачів буде знижена. Якщо споживач використовує менше ніж 250 кВт-год, тариф складе 1,44 грн/кВт-год. Для домогосподарств, які споживають понад норму, ціна на світло складе 1,68 грн за кВт-год.

Тарифи на тепло з 1 жовтня

Тарифи на опалення з жовтня зростуть приблизно на 40% через подорожчання газу. Ціни в різних містах будуть відрізнятися. Тариф на тепло складе приблизно 2151,77-2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію. Споживачі без лічильника платитимуть 53,2 грн / м2.

Тарифи на воду з 1 жовтня

З 1 жовтня споживачі платитимуть 109,55−122,17 грн/м куб за гарячу воду залежно від типу будинку.

Осінній призов в армію

1 жовтня в Україні стартує призов на строкову військову службу. Триватиме він до 31 грудня 2021 року. Під призов потрапляють чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку.

Підвищення пенсій з 1 жовтня

Цього місяця заплановано підвищення пенсій для пенсіонерів старшого віку. Пенсіонерам у віці 75-80 років додатково виплачуватимуть 400 гривень щомісяця.

Нові штрафи для водіїв

У жовтні набирає чинності закон, який вводить адміністративну відповідальність для водіїв за недостовірні відомості про масу або габарити вантажу, що перевозиться. Закон введений для збереження доріг від руйнування. Також водіїв штрафуватимуть за невиконання вимог про зупинку автомобіля.

Можливе посилення карантину

Ситуація з коронавірусом в Україні стрімко погіршується. З кожним днем фіксується все більше заражених. У зв'язку з цим в деяких областях може бути введена червона зона карантину. Таке посилення загрожує Чернівецькій, Луганській та Харківській областям. Також українські школи можуть перевести на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що в "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, розважальних і спортивних закладів, закладів харчування (крім доставки і роботи на винос), а також хостелів і готелів.

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Автор: Катерина Пулатова