Раніше МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу у школах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав владу на місцях повернути школи до очного формату навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютну більшість українських вчителів вакциновано. І ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - заявив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 листопада, Міністерство освіти та науки звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах.

Читайте такожВ Україні штрафуватимуть за продаж ліків дітям до 14 років"Перебуваючи на постійному зв'язку з керівниками департаментів та управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій, я отримую інформацію про готовність шкіл України повернути дітей за парти. Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більша швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату. Дякуючи вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії, повернення дітей у школи стало реальністю", - заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він також звернувся до засновників і керівників закладів загальної середньої освіти з проханням не створювати нових перепон.

У Києві з понеділка, 22 листопада, відновлюється очне навчання у школах для учнів усіх класів.

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Автор: Леся Лещенко