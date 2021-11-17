Для учнів усіх класів.

У Києві з понеділка відновлюється очне навчання в школах.

Про це інформує Telegram-канал Київської міської держадміністрації.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - зазначено у повідомленні.

Читайте такожУряд наполягає, щоб навчальний процес був очним - Шмигаль

Як повідомляв УНІАН, Київ перебуває в "червоній" зоні з 1 листопада. Відповідно до затверджених міської владою обмежень для цієї зони, школи повністю переведені на дистанційне навчання.

Вимогу про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі містить п. 5 протоколу Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА від 28.10.2021 № 68.

16 листопада мер столиці Віталій Кличко сказав, що очні заняття в київських школах для учнів 1-4 класів можуть розпочатися вже наступного тижня.

За його словами, міська влада отримала дуже багато звернень від батьків, які звертаються з проханням відкрити як мінімум 1-4 класи.

За словами Кличка, минулого тижня у столиці був пік захворюваності, після чого спостерігається зниження числа захворілих. Якщо така динаміка зниження протримається, зазначив мер, то обов’язково буде розглядатись питання про допуск дітей у школи.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька