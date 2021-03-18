МВС разом з народними депутатами розробляє законопроект, який дозволить водіям стати добровільними помічниками поліцейських.

Законослухняні водії зможуть заробляти на злісних порушниках правил дорожнього руху.

Читайте такожМВС до кінця року отримає 220 камер автофіксації порушень ПДРЯк передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, МВС разом з народними депутатами розробляє законопроект, який дозволить водіям стати добровільними помічниками поліцейських.

Заступник міністра розповів, що існує програмне забезпечення, яке дозволяє використовувати смартфон як відеореєстратор. Водію буде достатньо поставити телефон під лобове скло авто та фіксувати ситуацію на дорозі.

«Якщо водій побачить, що хтось проїхав на "червоне" або скоїв ДТП і втік, або розвернувся через суцільну смугу, тобто зафіксував явні та злісні порушення ПДР, тоді водій зможе натиснути на екран, і останні 30 секунд відео надійдуть до поліції. А поліція матиме право на основі цього відео скласти адмінпротокол на порушника. Є ідея, щоб 10% від суми штрафу отримав водій, який повідомив про порушення», - розповів Геращенко.

Він також додав, що попередньо законопроект планується презентувати у травні поточного року.

Нові штрафи за порушення ПДР: що змінилося

17 березня в Україні набув чинності новий закон, який, зокрема, посилює покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння:

за перший раз – штраф 17 тис. грн та позбавлення водійських прав на один рік;

за повторне порушення – штраф 34 тис. грн та позбавлення прав на 3 роки;

за третє порушення – штраф 51 тис. грн та позбавлення прав на 10 років з конфіскацією транспортного засобу, також до особи можуть застосувати адміністративний арешт строком до 15 діб.

Крім того, згідно з новим законом, водіння у п'яному вигляді стало окремою статтею у Кримінальному кодексі (286-1), яка передбачає посилення кримінальної відповідальності за ДТП, вчинене у стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що призвело до:

тілесних ушкоджень середньої тяжкості – від трьох років в'язниці та позбавлення водійських прав на термін від 3 до 5 років;

тяжких тілесних ушкоджень – від 3 до 8 років в'язниці та від 5 до 8 років без прав;

смерті потерпілого – від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 5 до 10 років;

кілька смертей – від 7 до 12 років в'язниці та від позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Серед інших змін також варто виокремити:

збільшення штрафів за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год (з 510 до 3400 грн) та за залишення місця ДТП (з 255 до 3400 грн з позбавленням прав на строк 1-2 роки або без такого);

збільшення штрафів за керування або передачу керування особі без водійських прав (з 510 до 3400 грн);

збільшення штрафів за керування особою, яка була позбавлена прав (з 510 до 20400 грн).

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Автор: Дмитро Хилюк