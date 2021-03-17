Водіння в п'яному вигляді стало окремою статтею в Кримінальному кодексі.

Відсьогодні, 17 березня, в Україні набув чинності новий закон, який, зокрема, посилює покарання за ДТП у стані сп'яніння.

Відповідний закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» Верховна Рада ухвалила 16 лютого.

Нові штрафи за порушення ПДР: що змінилося

Читайте такожУ МВС назвали користь від збільшення штрафів за "п'яне" водіння і порушення ПДРУхвалений закон, зокрема, передбачає посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння:

за перший раз – штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на один рік;

за повторне порушення – штраф у 34 тисяч гривень та позбавлення прав на 3 роки;

за третє порушення – штраф у 51 тисячу гривень та позбавлення прав на 10 років з конфіскацією транспортного засобу, також до особи можуть застосувати адміністративний арешт строком до 15 діб.

Крім того, згідно з новим законом, водіння в п'яному вигляді стало окремою статтею в Кримінальному кодексі (286-1), яка передбачає посилення кримінальної відповідальності за ДТП, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що призвело до:

тілесних ушкоджень середньої тяжкості – від трьох років в'язниці та позбавлення водійських прав на термін від 3 до 5 років;

тяжких тілесних ушкоджень – від 3 до 8 років в'язниці та від 5 до 8 років без прав;

смерті потерпілого – від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 5 до 10 років;

кілька смертей – від 7 до 12 років в'язниці та від позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Серед інших змін варто виокремити:

збільшення штрафів за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год (з 510 до 3400 гривень) та за залишення місця ДТП (з 255 до 3400 гривень з позбавленням прав на строк 1-2 роки або без такого);

більш як на 50 км/год (з 510 до 3400 гривень) та за (з 255 до 3400 гривень з позбавленням прав на строк 1-2 роки або без такого); збільшення штрафів за керування або передачу керування особі без водійських прав (з 510 до 3400 гривень);

(з 510 до 3400 гривень); збільшення штрафів за керування особою, яка була позбавлена прав (з 510 до 20 тисяч 400 гривень.

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Автор: Катерина Шварц