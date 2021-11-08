Володимир Зеленський знову підтвердив, що він найспортивніший з усіх президентів України.

Президент Володимир Зеленський опублікував нове фото. Знімок викликав гарячу дискусію щодо зовнішності голови держави.

Відповідне фото опубліковано в особистому Instagram-акаунті голови держави.

На знімку 43-річний Зеленський стоїть у спортивному одязі в спортзалі.

"До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід", - йдеться у підписі до фото.

Багато підписників Зеленського помітили на волоссі президента сивину, що й викликало гарячі суперечки та жарти на адресу голови держави.

Сивіє дядько

Як не посивіти, коли люди мруть мало не тисячу в день і мільйони х@ями обкладають

А як ще не посивіти, як рейтинги падають на 8% на місяць, а в парламенті і в ЗМІ тобі кажуть "Ні" та вказують на корупцію й тиск з боку влади

Сумні очi, посивіле волосся... це ціна "президентства"... чи варте того...

Порошенко теж посивів і постарів одразу на кілька років після одного року президенства. Там просто такі справи йдуть, що у голові не вкладається.

Втім, деякі фоловери припустили, що президент не посивів, а просто так впали промені сонця.

Крім того, багато хто підтримав спортивного президента.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість свого висунення на другий термін. За його словами, він нічого не вирішив.

Автор: Віолетта Орлова