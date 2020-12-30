У рекламному ролику садка йдеться, що діти там навчаються двома мовами: російською та англійською.

У Дніпропетровській області знайшли нелегальний приватний садок, в якому не навчали української мови, адже виховували, за їхніми словами, "еліту, яка буде спілкуватися російською".

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

У рекламному ролику садка йдеться, що діти там навчаються двома мовами: російською та англійською.

За словами мешканки Дніпропетровщини Аліни Бардашевської, яка деякий час водила в цей заклад свою дочку, в місяць вона платила 11 тисяч гривень.

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Жінка звернула увагу, що її україномовна дитина почала говорити російською мовою. За поясненнями мати одразу звернулася до адміністрації садочка.

"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", – розповіла Бардашевська.

Після цього інциденту її дитина перестала ходити в садок.

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Автор: Денис Прядко