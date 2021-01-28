У Дніпрі спалахнув скандал через проукраїнську позицію однієї з учительок школи №137.
Про це йдеться у дописі спільноти Файне місто Дніпро в Facebook.
Група батьків збунтувалася, оскільки педагог розповідала дітям про війну на Донбасі та Росію-агресора, і що російські війська убивають українців. Скаргу в соцмережі опублікували на сторінці «Освіта Дніпра», але наразі допис недоступний.
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«Нещодавно нам дали нового вчителя, а він навчає дітей, що російська мова – мова ворогів, росіяни – вороги, понаїхали, колонізували Україну, хто не розмовляє українською – ворог, що росіяни вбивають українців. Це все розповідають дітям 7-8 років, у своєму віці вони вже стільки жахів про Сталіна знають», – йдеться у викладеному скріншоті.
Депутатка обласної ради Олена Зеєва зазначила, що чоловік вчительки загинув на війні на Донбасі.
Педагога вже встигли звинуватити в нацизмі й обізвати «бандерівською тварюкою». Крім того, автори скарги переконані, що другокласникам не можна розповідати про такі речі, а викладання українською потрібно «плавно адаптувати». Хоч деякі діти вже почали своїх батьків просити переходити у розмові з ними на українську.
Також батьки просять допомогти, «як чинити опір поширенню політичної інформації», зокрема, на уроках патріотичного виховання. Автори скарги зауважили, що вони «не проти українського», а «проти ненависті до росіян».
Що думають чиновники
Ображені батьки вимагали від адміністрації школи звільнити вчительку, але вимогу не задовольнили, оскільки не побачили у діях жінки складу злочину. У департаменті освіти міської ради теж попередили, що рішення буде на користь педагога.
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