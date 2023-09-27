Будівлю знищено під час "ремонтних робіт" із застосуванням будівельної техніки.

Скандал, який стався у червні 2023 року в Одесі через знищення унікальної пам’ятки архітектури - садиби Гавсевича, отримав продовження. У справі з’явилися двоє конкретних фігурантів.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, повідомлено про підозру власнику особняка Гавсевича та керівнику підприємства-підрядника. Обом інкримінують умисне знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 5 ст. 298 КК України).

За даними слідства, власник особняка, який є об’єктом культурної спадщини, спільно з підрядником, без відповідного дозволу, провели будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. Ці дії призвели до руйнування об'єкта, зокрема його конструктивних елементів та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень.

Відео дня

"Під час ремонтних робіт, із застосуванням будівельної техніки, демонтовано огороджуючі та несучі конструкції й перекриття північної частини будівлі-пам’ятки, її південно-західну частину, покрівлю, другий та третій поверхи східної частини. Також частково демонтовано огороджувальні конструкції східної частини будівлі", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що наразі вирішуються питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

У прокуратурі наголосили, що, відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16 червня 2007 року, будівлю – "Особняк Гавсевича" (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.

У регіональному главку Нацполіції уточнили, що підозру отримала 39-річна жінка - керівниця товариства, якому на праві приватної власності належить маєток, та 47-річний директор компанії-підрядника.

"Відповідно до отриманого дозволу департаменту культури, вони повинні були виконати ряд протиаварійних робіт у будівлі-пам’ятці архітектури. Натомість у службових осіб виник злочинний намір – зруйнувати об’єкт", - розповіли правоохоронці.

За даними поліції, всупереч науково-проєктній документації, у червні підрядник провів будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. Зі свого боку, директорка компанії-власника не забезпечила утримання пам'ятки в належному стані та не вжила заходів щодо своєчасного проведення у ній ремонту, захищення від пошкодження, руйнування тощо.

Скандал з маєтком Гавсевича в Одесі

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси, біля парку Шевченка, у червні 2023 року комерсанти знищили унікальну будівлю, яка є пам’яткою архітектури - садибу Гавсевича, споруджену 120 років тому.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що це - злочин проти культурної спадщини. Пам'ятка - на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до списків ЮНЕСКО. Йшлося, що власник будівлі не виконував охоронний договір, укладений ще у 2018 році з обласним департаментом культури, та в січні 2023 року сталося руйнування частини конструкцій.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що об’єкт потрібно було рятувати раніше, а те, що сталося - відображення людської жадібності та недбалості.

Пам’ятка належить ТОВ "Універсал дірект", ділянка, на якій вона розташована, складає понад 0,27 га. Землю було передано у строкове платне користування ТОВ "Міський андрологічний центр" терміном до 19 березня 2039 року. Цю медичну установу асоціюють з відомим бізнесменом Леонідом Клімовим, який раніше був депутатом Верховної Ради від наразі забороненої "Партії регіонів".

Вас також можуть зацікавити новини: