Замість відновлення демонтовано значну частину старовинної будівлі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

В центрі Одеси комерсанти знищили унікальну будівлю, яка є пам’яткою архітектури - садиба Гавсевича, споруджена в 1903 році.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України назвали те, що сталося - злочином проти культурної спадщини.

Як зазначається, ця пам'ятка знаходиться на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до ЮНЕСКО.

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За даними міністерства, юридичною особою (власником будівлі) не виконувався охоронний договір, укладений ще у 2018 році з департаментом культури Одеської ОВА. Тому вже у січні 2023 року сталося руйнування частини конструкцій старовинної будівлі. Через це між її власником та департаментом культури міста було погоджено план проведення протиаварійних робіт.

"Минулого тижня власник розпочав на об'єкті так звані протиаварійні роботи, які не відповідають погодженому плану. Фактично це - знищення пам'ятки", - наголошують у відомстві.

Станом на зараз власнику надійшло розпорядження від профільного департаменту військової адміністрації терміново припинити будь-які роботи на об'єкті та надати пояснення. Зокрема, про те, що відбувається на "майданчику" - що це за "протиаварійні роботи", які не відповідають погодженій науково-проектній документації.

Зараз, після візуальних обстежень руїн, структурні підрозділи Одеської міської ради скерували відповідне звернення до правоохоронних органів. Після цього прокуратура розпочала кримінальне провадження по факту умисного руйнування пам’ятки (ч. 2 ст. 298 ККУ).

Як повідомив керівник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв, у пам'ятці архітектури, яка розташована біля Центрального парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка, раніше розташовувався пологовий будинок №6.

За його словами, відповідна комісія 30 червня встановила, що замість аварійних робіт демонтовано частину огороджуючих та несучих конструкцій пам'ятки, перекриття другого та третього поверхів східної частини будівлі, покрівлю тощо.

"Ми направили повторний лист на адресу Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо перевірки законності проведення робіт з демонтажу конструкцій на будівлі-пам’ятці та звернулися до ОВА…", - наголошує фахівець.

У мерії уточнюють, що площа будівлі-пам’ятки до руйнування складала 1168,4 квадратних метра. Вона належить ТОВ "Універсал дірект" на підставі договору купівлі продажу з 25 липня 2018 року.

Площа земельної ділянки, на якої розташовано об'єкт, складає понад 0,27 га, та її передано у строкове платне користування ТОВ "Міський андрологічний центр" терміном до 19 березня 2039 року. Цільове призначення: для обслуговування та експлуатації медичного центру.

Авдєєв наполягає на тому, що, відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", перевірки на об'єкті повноважна проводити Держінспекція архітектури та містобудування (Київ), адже мова - про пам'ятку архітектури місцевого значення.

"Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОВА та ТОВ "Універсал дірект" було укладено охоронний договір на об'єкт ще 12 жовтня 2021 року. Проект протиаварійних робот розробив НВЦ "Екострой", - зазначають в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю.

Як повідомив УНІАН один із депутатів Одеської міської ради, ТОВ "Міський андрологічний центр" асоціюють з відомим бізнесменом Леонідом Клімовим, який раніше був депутатом Верховної Ради від наразі забороненою "Партії регіонів".

Знищення історичних будівель в Україні: війна і безвідповідальність влади

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році на вулиці Обсерватовній, 6 неподалік Львівської площі у Києві під прикриттям 30 тітушок знесли садибу Барбана кінця ХІХ століття. На місці садиби начебто хотіли побудувати торговельно-розважальний центр.

Того ж року в Києві відбулося самовільне знесення історичної будівлі, а саме - будинку Уткіна, який знаїходився по вулиці Симона Петлюри.

З початком повномасштабного вторгнення до знищення історичних будівель недобросовісними забудовниками і власниками за сприяння корумпованих чиновників "долучилися" і російські окупанти. Так, у Лисичанську внаслідок ворожого обстрілу знищено історичну будівлю, яка пережила дві війни.

В Одесі внаслідок ракетного удару росіян було пошкоджено історичну будівлю Одеського національного художнього музею. Цим ударом РФ поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до попереднього списку ЮНЕСКО. Також внаслідок ще одного ракетного обстрілу постраждав Воронцовський палац - пам'ятка архітектури національного значення.

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