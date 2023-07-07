Правоохоронці шукають осіб, які були на будівельному майданчику та давали вказівки.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер сьогодні відреагував на скандал, який виник через знищення під час так званих "протиаварійних робіт" пам’ятки архітектури - садиби Гавсевича, яка споруджена в 1903 році та має підпадати під охорону ЮНЕСКО.

Він назвав пам’ятку "багатостраждальною" та заявив, що його потрібно було рятувати раніше, а те, що сталося - відображення людської жадібності та халатності. Посадовець констатує, що наразі виходить із того, що є. Тому він підписав постанову, за якою згідно з ст. 44 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на власника будівлі ТОВ "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ" буде накладено штраф у розмірі 170 тисяч грн.

"Також поставили дедлайн: до 15 серпня цього року власник має надати до департаменту культури ОВА проект повного відновлення пам’ятки в його історичному вигляді. Після погодження цього проекту власник має відновити будівлю у чітко визначені терміни", - заявив Кіпер.

Відео дня

За його словами, у випадку просрочки дедлайнів Одеська ОВА звернеться до суду щодо повернення будівлі до державної власності. Також будуть розглянуті пропозиції інших, більш сумлінних інвесторів, які здатні зберегти пам’ятку архітектури.

"Розумію, це далеко не перший та єдиний пам’ятник архітектури Одеси, що знаходиться у плачевному стані через людську недбалість. Тому уповноважив департамент культури ОВА перевірити всі пам’ятки архітектури Одеси, які свого часу міська та обласна ради передали в приватну власність. Якщо їх власники не бажають їх ремонтувати - повернемо будівлі в державну власність та знайдемо для них дбайливих інвесторів", - наголошує Кіпер.

Як розповів УНІАН заступник керівника Приморської окружної прокуратури Одеси Дмитро Великодний, 30 червня прокуратура зареєстровала кримінальне провадження за ч. 2 ст. (умисне руйнування або знищення об’єкту культурної спадщини) ККУ.

За його словами, станом на зараз, проведено перелік слідчих дій, в тому числі - огляд об’єкту, до чого залучили представників архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, управління об’єктів культурної спадщини Одеської ОВА та експертів. Прокурор уточнив, що замовник робіт раніше погоджував науково-проектну документацію у профільному департаменті Одеської ОВА. Цей проект передбачає перелік певних протиаварійних робіт.

"Наразі ми повинні встановити, які саме роботи здійснювалися на будівельному майданчику: те, що передбачала погоджена документація, чи щось інше. Тобто, нам потрібно розуміти, що привело до наслідків, які ми наразі спостерігаємо. Після завершення всіх досліджень, допиту відповідних свідків тощо можна буде зробити висновки", - сказав Великодний.

Він додав, що слідство знає певний перелік юридичних осіб, які вказані в офіційних документах, - власника пам’ятки, замовника протиаварійних робіт, підрядника, проектну організацію. В той же час, встановлюються конкретні люди, які проводили роботи, перебували на об'єкті та давали відповідні вказівки.

Великодний зазначив, що не має розголошувати деяку інформацію через таємницю слідства та пояснив, що наразі встановлюються усі причетні до події.

За його словами, наразі проведення будь-яких робіт на об'єкті заборонено, про що оголошено підряднику та замовнику.

Скандал з маєтком Гавсевича в Одесі

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси, біля парку Шевченка, комерсанти знищили унікальну будівлю, яка є пам'яткою архітектури - садибу Гавсевича, споруджену в 1903 році.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що це - злочин проти культурної спадщини. Пам'ятка - на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до списків ЮНЕСКО.

Власник будівлі не виконував охоронний договір, укладений ще у 2018 році з обласним департаментом культури, та в січні 2023 року сталося руйнування частини конструкцій. Минулого тижня власник розпочав на об'єкті "протиаварійні роботи", через які будівлю знищено.

Будівля-пам’ятка належить ТОВ "Універсал дірект", ділянку, на якої розташовано об'єкт, складає понад 0,27 га, та її передано у строкове платне користування ТОВ "Міський андрологічний центр" терміном до 19 березня 2039 року. Цільове призначення: для обслуговування та експлуатації медичного центру. За деякими даними, вказану медичну установу асоціюють з відомим бізнесменом Леонідом Клімовим, який раніше був депутатом Верховної Ради від наразі забороненої "Партії регіонів".

Вас також можуть зацікавити новини: