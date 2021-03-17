Анастасія Дьякова

На мою думку, історія довкола відвертих постів двох дітей, 8-річної моделі та 13-річного блогера, має стати «червоним прапорцем» для всіх батьків.

Насамперед звертайте увагу на те, що ваші діти дивляться в інтернеті. В цієї дівчинки - пів мільйона підписників дітей. Вона для них є лідером думок, тому її модель поведінки можуть наслідувати. Минулого місяця батьки багато чули про небезпечний контент в інтернеті щодо ушкодження дітей, але такий контент теж небезпечний. Він впливає на цінності, на світосприйняття дитини.

Загалом контент, який діти бачать в інтернеті, - окрема тема. Адже часто він може спонукати до ранньої сексуалізації

По-друге, звертайте увагу, в якому віці діти з'являються у соціальних мережах. Нагадаю, що згідно з законодавством більшості соцмереж, не можна створювати власні сторінки до 13 років.

Загалом контент, який діти бачать в інтернеті, - окрема тема. Адже часто він може спонукати до ранньої сексуалізації. Фахівці, які проводять навчання дітей щодо сексуального розвитку, розповідають, що маленькі дівчата (11-12 років) частіше питають про сексуальні стосунки, ніж про фізіологічний розвиток тіла. Їх більше цікавить сексуальна складова, ніж, наприклад, менструації. Чому? Це до питання впливу порнографічного контенту, який діти бачать в інтернеті. Тому встановлюйте «батьківський контроль».

Важливо розуміти, що через ранню сексуалізацію діти можуть скоювати сексуальне насильство над іншими дітьми або ставати жертвами сексуального насильства. Саме тому злочинці часто показують дітям дитячу порнографію (це одна з причин, чому ми боролися за криміналізацію її зберігання та перегляду). Показуючи цей контент, вони нормалізують такі дії в розумінні дітей. Навчайте дітей, які дотики з боку інших людей є безпечними та прийнятними.

У вісім років дитина просто не може мати настільки близькі «романтичні» стосунки

Стосовно саме цієї історії з дітьми-блогерами, деякі експерти в її обговоренні також акцентують на ранній сексуалізації дитини. Але я б не казала в цьому ракурсі. Для мене це питання саме розбещення дитини! У вісім років дитина просто не може мати настільки близькі «романтичні» стосунки. Бо у неї інші психологічні та фізіологічні потреби.

Українські громадяни мають знати, що днями у нас посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. 12 березня президент підписав законопроект, яким секс з дитиною до 16 років карається п'ятьма роками ув'язнення. А налагодження контакту з дитиною з метою сексуального насильства загрожує позбавленням волі до двох років. Навіть, якщо сексуального контакту не було, але були наміри та дії, спрямовані на те, щоб це сталося. Тобто якби у цій історії цей хлопець-блогер був старшим за свої 13 років, вже було б питання сексуального насильства над дитиною.

часто батьки дітей-блогерів не усвідомлюють, що це не якась фанова витівка, а робота

Також питання, як батьки дівчинки виконують свої обов'язки. Написано, що її сторінку Instagram веде мама. Так от, часто батьки дітей-блогерів не усвідомлюють, що це не якась фанова витівка, а робота. І питання не тільки в кількості годин залученості дитини до роботи, оплати, але також можливості закінчити ведення блогу. Адже якщо це вже великий бізнес для батьків, то дитина просто стає інструментом заробляння грошей.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба вже звернувся щодо цієї історії до правоохоронних органів. Тепер чекаємо на висновок від Офісу Генерального прокурора по цій справі.

Анастасія Дьякова, засновниця освітнього проекту #Stop_sexтинг

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