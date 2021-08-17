За даними ЗМІ, у 57-річного генерала поліції відірвався тромб.

У Туреччині на відпочинку помер колишній керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря.

За даним "Днепр областной", у 57-річного генерала поліції стався відрив тромбу.

Глуховеря останній рік займав посаду проректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Там також підтвердили інформацію щодо його смерті.

У 2015−2017 роках Глуховеря був ректором дніпропетровського ВНЗ, а у травні 2017 року залишив викладацьку роботу і очолив обласне управління поліції.

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Скандальне звільнення Віталія Глуховері

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

За даними ДБР, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху; за кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій, ймовірно, зателефонував своєму керівнику - після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу "КОРД" та затримали патрульних поліцейських.

27 липня президент Володимир Зеленський поставив вимогу до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

28 липня Глуховеря заявив, що готовий надати будь-яку інформацію для розслідування інциденту із затриманням патрульних.

29 липня Віталія Глуховерю звільнено з посади начальника поліції Дніпропетровської області.

Автор: Денис Прядко