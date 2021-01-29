Павло Богомазов

Оцінка рішення про скасування постанови Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року Окружним адміністративним судом має дві площини – юридичну і політико-правову.

Суто юридична: по-перше, рішення суду не набрало законної сили і є ще 30 днів для того, щоб його оскаржити. Існує ймовірність, що рішення окружного адмінсуду буде скасовано. Неофіційно представники Міністерства юстиції України вже заявили про готовність подавати апеляційну скаргу.

Рішення, які в останні роки приймають судді ОАСК, викликають багато питань щодо дотримання законності та наявності ознак втручання у здійснення правосуддя

По-друге, залишаються чинними рішення Колегії Міністерства освіти та науки від 21 жовтня 2018 року, якими затверджено нову редакцію Українського правопису. Це зазначив президент Академії наук вищої школи України Олександр Наконечний. Єдиний момент, нинішня Національна комісія зі стандартів державної мови повинна підтвердити чинність правопису окремим рішенням.

По-третє, рішення, які в останні роки приймають судді Окружного адміністративного суду Києва, викликають багато питань щодо дотримання законності та наявності ознак втручання у здійснення правосуддя. Про це неодноразово повідомляло Національне антикорупційне бюро України, яке розслідує справи відносно цілої групи суддів зазначеного суду. Тобто, якщо надалі будуть вироки судів, які доведуть, що судді приймали рішення під тиском чи на підставі отримання неправомірної вигоди, такі рішення можуть бути скасовані.

І от тут варто відзначити політико-правову площину, в якій і знаходиться, на жаль, рішення ОАСК про скасування постанови Кабміну щодо нового правопис.

Дії суддів ОАСК дискредитують в очах як української, так і міжнародної спільноти всі рішення, які ці судді приймають

Як зазначалося, НАБУ та САП підозрюють керівництво та низку суддів Окружного адмінсуду Києва та інших осіб у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом. Очільник згаданого суду багато місяців ухиляється від допиту та переховується від вручення повісток слідчими.

Петиція президентові України щодо ліквідації Окружного адміністративного суду м. Києва набрала необхідну кількість голосів і голова держави розпочав відповідні консультації.

Судді ОАСК з більшою швидкістю наближають рішення щодо їх звільнення та можливої відповідальності

В сукупності, такі дії зазначених суддів ОАСК дискредитують в очах як української, так і міжнародної спільноти всі рішення, які ці судді приймають. Оскільки наразі вже важко зрозуміти, чи законне те чи інше рішення, або ж чи могло воно бути прийнято внаслідок змови та злочинних домовленостей. Аналіз правових новин про українські суди та їх рішення однозначно виводить Окружний адміністративний суд м. Києва у топ судів, які мають погану репутацію, та які завдають шкоди та підривають довіру до всієї судової системи України.

Окрім того, рішення щодо постанови Кабміну про правопис прийнято за позивною заявою громадської організації «Правова держава». Її керівником є громадянин Ростислав Кравець, якому НАБУ вручило підозру в кримінальній справі, в якій і підозрюються судді Окружного адмінсуду Києва.

У підсумку, для тих, хто вже вивчив та використовує новий правопис, не все так погано: правопис, на дату написання цієї думки, не скасовано, Міністерство юстиції обіцяє боротися проти рішення суду, а судді ОАСК з більшою швидкістю наближають рішення щодо їх звільнення та можливої відповідальності.

Павло Богомазов, адвокат

Читайте всі статті автора

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram