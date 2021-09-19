Юрій Болоховець вважає, що "велике лісове будівництво" - абсолютно реальне завдання.

Висадити мільярд дерев за три роки в Україні складно, але реально. За рік Державне агентство лісових ресурсів висаджує 200 мільйонів нових дерев.

Про це розповів голова Держлісагентства Юрій Болоховець в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, всього в Україні 10 мільйонів гектарів лісу, з них у розпорядженні Держлісагентства 7,6 мільйона гектарів.

"Решта - це інші користувачі: комунальні, військові, наукові. Тільки Держлісагентство висаджує за рік 200 мільйонів нових дерев. Якщо до цієї акції приєднаються всі інші користувачі та просто кожен свідомий громадянин, я вважаю, що це абсолютно під силу", - зазначив чиновник.

Читайте такожПівдень України через 30 років стане пустелею-науковецьПри цьому він вказав, що кожен українець повинен боротися з негативними змінами клімату

"Ті критичні та негативні зміни клімату, які ми вже відчуваємо - пилові бурі, розширення пустель, найбільша розораність земель в Україні серед країн Європи - це потрібно зупиняти не тільки президенту та лісникам, це стосується безпосередньо кожного, хто планує жити та створювати умови для майбутніх поколінь", - підсумував Болоховець.

Обіцяна висадка дерев:

Президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ Про реалізацію в Україні проекту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні.

Зеленський заявив, що в найближчі три роки в Україні буде посаджено 1 млрд дерев.

21 квітня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів.

Автор: Анастасія Горбачова