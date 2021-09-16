Вартість висадки одного гектара насінням дерев становитиме приблизно 35 тисяч гривень.

В рамках програми "Зелена країна" буде висаджено за 3 роки приблизно 1 мільярд насіння, а не саджанців різних дерев.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Читайте такожМільярд дерев за три роки. Чи приречена ідея Зеленського на провал

"Висадивши в рамках програми 6 тисяч насіння на гектар, через 100 років ми будемо мати десь приблизно 300 дерев на гектар. Але ці дерева виконають свою місію", - зазначив Болоховець.

За його словами, вартість проекту складе 6 млрд грн, з яких 4 млрд грн будуть взяті з власних ресурсів, а решта 2 мільярди – або за допомогою коштів донорів і спонсорів, або з держбюджету.

При цьому, він підкреслив, що вартість висадки одного гектара насіння становитиме приблизно 35 тисяч гривень.

Як випливає з озвучених Болоховцем даних, всього в рамках проекту буде засаджено 171 тис.гектарів приблизно 1 мільярдом насіння, з яких через 100 років виросте п'ятдесят мільйонів повноцінних зрілих дерев.

Обіцяна висадка дерев:

Президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ Про реалізацію в Україні проекту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні.

Зеленський заявив, що в найближчі три роки в Україні буде посаджено 1 млрд дерев.

21 квітня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів.

Автор: Богдан Слуцький