Попередня причина смерті школяра із Запоріжжя – гіпертрофічна кардіоміопатія.
Читайте такожСмерть породіллі та немовляти в Херсонській області: лікаря, який приймав пологи, відправлять на стажуванняПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Згадується, як перед уроком фізкультури підліток утратив свідомість.
«Його реанімували шкільна лікарка і вчитель. Однак згодом хлопець помер у лікарні», - зазначається у сюжеті.
Смерть у комі: подробиці інциденту
Зазначалося, що школяр знепритомнів у роздягальні.
Першу допомогу учневі надавали вчитель разом з лікарем. Вони як мінімум три рази запускали його серце до приїзду «швидкої».
Згодом підлітка доставили в реанімацію обласної дитячої лікарні. Там ввели в стан медикаментозної коми.
Лікарі три доби боролися за життя 16-річного хлопця. Однак він помер.
Гіпертрофічна кардіоміопатія: що відомо про хворобу
- Гіпертрофічна кардіоміопатія – вада серця, при якій одна з його ділянок збільшена.
- Цей діагноз – найчастіша причина раптової смерті серед дітей, підлітків і юних спортсменів.
- В Україні близько 70 тисяч людей різного віку мають таке захворювання, але не знають про нього.
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