В Україні близько 70 тисяч людей різного віку мають таке захворювання, але не знають про нього.

Попередня причина смерті школяра із Запоріжжя – гіпертрофічна кардіоміопатія.

Читайте такожСмерть породіллі та немовляти в Херсонській області: лікаря, який приймав пологи, відправлять на стажуванняПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Згадується, як перед уроком фізкультури підліток утратив свідомість.

«Його реанімували шкільна лікарка і вчитель. Однак згодом хлопець помер у лікарні», - зазначається у сюжеті.

Смерть у комі: подробиці інциденту

Зазначалося, що школяр знепритомнів у роздягальні.

Першу допомогу учневі надавали вчитель разом з лікарем. Вони як мінімум три рази запускали його серце до приїзду «швидкої».

Згодом підлітка доставили в реанімацію обласної дитячої лікарні. Там ввели в стан медикаментозної коми.

Лікарі три доби боролися за життя 16-річного хлопця. Однак він помер.

Гіпертрофічна кардіоміопатія: що відомо про хворобу

Гіпертрофічна кардіоміопатія – вада серця, при якій одна з його ділянок збільшена.

Цей діагноз – найчастіша причина раптової смерті серед дітей, підлітків і юних спортсменів.

В Україні близько 70 тисяч людей різного віку мають таке захворювання, але не знають про нього.

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Автор: УНІАН