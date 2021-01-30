Лікарі три доби боролися за життя 16-річного Саші.

У Запоріжжі помер 11-класник, якого 27 січня госпіталізували з уроків у стані клінічної смерті.

Читайте такожУ Запоріжжі вчень переживши клінічну смерть прямо під час уроків (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, школяреві стало погано перед фізкультурою. Він знепритомнів у роздягальні. Першу допомогу учневі надавали вчитель разом з лікарем. Вони як мінімум три рази запускали його серце до приїзду швидкої.

Згодом підлітка доставили в реанімацію обласної дитячої лікарні. Там ввели в стан медикаментозної коми.

Лікарі три доби боролися за життя 16-річного Саші. Однак цієї ночі хлопець помер.

Відомо, що підліток не мав хронічних хвороб і не скаржився на здоров'я. Що стало причиною зупинки серця, повинна встановити експертиза.

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Автор: УНІАН