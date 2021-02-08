У Києві через сильний снігопад спостерігається складна ситуація на дорогах, а розчищенню міста від снігу заважають припарковані автомобілі.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі каналу "Україна 24".
Кличко каже: ситуація складна не тільки в Києві, а й по всій Україні.
"Більше того, у столиці сніг пішов максимально вже вдень, і ми бачимо, що температура низька, тому піщані суміші не так ефективно працюють. Але вся спецтехніка, яка є в Києві, зайнята прибиранням снігу, це близько 60 бригад. Великі затори, сніг йде сильно, і авто, які стоять біля узбіч доріг, заважають прибирати", - сказав він.
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Мер запевняє: чистити місто від снігу продовжать і вночі.
"Звертаюся до водіїв: якщо є можливість скористатися громадським транспортом, залишайте авто вдома, користуйтеся громадським транспортом, це полегшить роботу комунальних служб. Зараз всі сили кинуті на чистку доріг... Завтра з ранку ситуація буде трохи краще, але я б не хотів пом'якшувати ситуацію, так як протягом тижня буде снігопад не тільки в Києві, але і по всій країні, ситуація буде ускладнюватися тим, що сніг може бути 20-30 см", - сказав він.
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