"Укравтодор" повідомив про обмеження дорожнього руху в Київській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях через негоду.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про обмеження автомобільного руху на низці доріг у Київській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях через снігопад.

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Відповідне повідомлення прес-служба розмістила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зокрема, у Волинській області заборонено рух автотранспортних засобів усіх категорій на автомобільній дорозі Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Велика Осниця - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклынь - / Н-17 на ділянці с. Торчин - с. Шклынь. Рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів обмежена на автомобільних дорогах державного значення: Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - / М-06 / на ділянці Володимир-Волинський - с. Павлівка; Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі на ділянці с. Павлівка - смт. Локачі; Т-03 - 03 Луцьк - Радомишль - Демидівка-Дубно (у межах Волинської області).

У Рівненській області з 12: 00 обмежено рух великовагових транспортних засобів у напрямку міста Київ на ділянці автодороги М-06 Київ – Чоп (км 258 - км 432).

У Київській області з 13.00 діють обмеження руху вантажного транспорту на дорогах державного значення Київської області. Крім цього з 15.00 буде заборонено транзитний рух великовантажного транспорту через місто Київ. Також обмеження діють на дорогах: М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі; М-03 Київ - Харків – Довжанський; М-05 Київ – Одеса; М-06 Київ – Чоп; М-07 Київ - Ковель - Ягодин; Н-01 Київ - Знам'янка; Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь.

У Черкаській області з 13.00 обмежено рух вантажного та громадського пасажирського транспорту на автомобільних дорогах області: М-05 Київ - Одеса (км 143 - км 237); Н-01 Київ - Знам'янка (км 123 - км 242); Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь (км 81 - км 168).

У Полтавській області на двох дорогах діють обмеження руху вантажного автотранспорту: Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя – Маріуполь; М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Прес-служба зазначила, що з другої половини дня 8 лютого очікується посилення опадів практично по всій території України з піковим накопиченням снігу в західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу при мінусових температурах.

Що цьому передувало

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні найближчими днями.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см), на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті і в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (1-й рівень небезпеки - жовтий).

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Автор: Павло Степанець