Водночас лише трохи більше третини опитаних вважають, що в Україні є політична сила, яка представляє їхні інтереси.

Серед міркувань, якими українці керуються під час голосування за ту чи іншу партію на виборах, є: здатність політсили захищати інтереси простих людей, доброчесність партії та наявність у партії професіоналів з управлінським і менеджерським досвідом.

Про це свідчать презентовані під час прес-конференції результати опитування, проведеного з 1 до 7 червня Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, респонденти зазначають, що основні міркування для підтримки тієї чи іншої партії для голосування на виборах зазвичай полягають у здатності партії захищати інтереси простих людей (39%), доброчесності партії (27%) та наявності у партії професіоналів з управлінським і менеджерським досвідом (22%).

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Лише трохи більше третини опитаних вважають, що в Україні є політична сила, яка представляє їхні інтереси. При цьому молодь значно рідше бачить такі партії, а от старші респонденти частіше відповідають ствердно. Серед виборців політичних партій, найбільш оптимістичні стосовно представлення їх інтересів є виборці «ОПЗЖ» – майже 68% вважають, що в Україні є політична сила, яка відстоює їхні інтереси. Серед виборців «Європейської солідарності» таких 54%, «Батьківщини» – 48,5%. Серед виборців «Слуги народу» таких тільки 37,5%.

Водночас порівняно з 2015 роком стало більше людей, які вважають, що в Україні все ж є партія, яка представляє їхні інтереси – частка таких людей зросла з 23% до 36%.

***Під час опитування було проведено 2003 телефонних інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2,4%. Фінансування опитувань здійснено в межах проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Автор: Костянтин Гончаров