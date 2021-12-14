Навчальна література матиме відповідати чітким вимогам.

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення якості навчальної літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури" (№5465) проголосували 327 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Читайте такожУкраїнські медики розвіяли поширені міфи про соду: не лікує ні застуду, ні "ковід", ні ракЗаконом вносяться зміни до Закону "Про освіту", спрямовані на встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти. Також визначається механізм перевірки дотримання цих вимог.

Метою було розв’язати дві проблеми: чисельні помилки та невідповідність змісту підручників, а також наявність у них дискримінаційних висловив та зображень.

"Антидискримінаційна експертиза, яку з 2017 року проходять макети підручників, які претендують на виготовлення або придбання за кошти державного бюджету, виявила численні випадки дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, стану здоров’я, складу сім’ї тощо", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Співавторка законопроєкту, нардепка фракції "Голосу" Наталія Піпа наголосила, що для розв’язання проблеми потрібна співпраця Міністерства освіти та науки, шкіл та парламенту.

"Щоб не було соди, яка лікує рак, треба детально перевіряти підручники. Саме це регулює прийнятий закон. Розумні підручники готують розумних дітей!", - зазначила Піпа, відсилаючи до скандалу довкола підручника з хімії за 9 клас, де містилася інформація про лікування онкозахворювань содою.

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Автор: Анастасія Печенюк