Військовослужбовиця записала для "маминих бубочок" відео із сірої зони.

24-річна українська військова із села Німецька Мокра, що на Закарпатті, жорстко звернулася до ухилянтів.

Військовослужбовиця записала відео із сірої зони, у якому обурилася з приводу того, що місцеві чоловіки ухиляються від військової служби. Ролик вона опублікувала у місцевій Viber-спільноті, у якій "зливають" інформацію про повістки.

Військова заявила, що їй соромно за чоловіків, які ухиляються від військової служби. Натомість вона закликала ухилянтів стати на військовий облік, лагідно називаючи їх "мамині квіточки"

"Мені так соромно за вас всіх. Ви - "мамині квіточки", ухилянти. Вам не соромно? Станьте на військовий облік. Просто так вас в окопи ніхто не відправить завтра у Бахмутський район. Чому я у свої 24 маю знаходжуся на війні, а ви, "мамині бубочки", лише думаєте про те, як би ухилитися? Капець, як мені за вас соромно. Просто ганьба", - сказала військова.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, найближчим часом в Україні очікуються нові ініціативи в мобілізації і на наступному засіданні Ставки будуть розглянуті пропозиції з цього приводу. Такий анонс зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

Також ми розповідали, чому мобілізація у містах і селах відрізняється. Експерти кажуть, що головний фактор – це прописка. Селянин, як правило, живе там, де прописаний, чого не скажеш про містян.

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