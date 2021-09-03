За словами його дружини, досі у неї немає ніяких даних про місцезнаходження її чоловіка.

Співробітники ФСБ Росії викрали жителя Криму Ельдара Одаманова після обшуку в його будинку в Сімферополі.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Вранці в будинку кримського татарина Ельдара Одаманова в Сімферополі пройшов обшук у зв'язку з вибухом в селі Перевальне в Криму. Силовики з нашивками ФСБ вилучили техніку і відвезли чоловіка з собою. На даний момент його немає в жодній черговій частині міста, його дружина написала заяву про викрадення в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Обшук в будинку Одаманових почався о 6 ранку зі стуку в двері і погрози її виламати. Люди у формі хакі, проігнорувавши прохання представитися, забрали в родини мобільні телефони, а потім пред'явили постанову суду про обшук, що проводиться через вибух на газопроводі в селі Перевальному.

За словами адвоката Лілії Гемеджі, в документі була вказана тільки адреса житла. Прізвище і пред'явлене звинувачення в постанові не зафіксовані. Також силовики привели з собою двох понятих, які не назвалися.

В результаті слідчих дій було вилучено два ноутбуки, два телефони і два флеш-накопичувача. Після складання списку вилучених речей у протоколі Одаманов зажадав правоохоронців показати вміст пакету з опечатаним майном. У ньому не виявилося його мобільного телефону, незважаючи на зворотнє затвердження в протоколі обшуку. З'ясувалося, що апарат забрав один із силовиків і поїхав з ним у невідомому напрямку. Через деякий час його повернули. Що відбувалося з мобільним телефоном поза правовим полем зору також залишається невідомим, зазначили правозахисники.

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"Приблизно о 7: 20 ранку обшук закінчився, і представники правоохоронних органів попросили Одаманова проїхати з ними в центральне відділення поліції. Коли дружина подзвонила в чергову частину, чоловіка там не виявилося, як і в Головному управлінні ФСБ і МВС. Сафіє Мамутова звернулася до поліції, але досі у неї немає ніяких даних про місцеперебування її чоловіка", - розповіли в "Кримській солідарності".

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Автор: Тамара Отовська