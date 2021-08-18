Рустему Мурасову та Зауру Абдуллаєву оберуть запобіжні заходи 18 серпня.

Трьох з п'яти затриманих в окупованому Криму кримських татар відправили у СІЗО.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Раіфу Февзієву, Джеббару Бекірову та Рустему Таїрову обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Февзієв перебуватиме в СІЗО Сімферополя до 12 жовтня, а Бекіров - до 11 жовтня. Їх звинувачують в "організації діяльності "Хізб ут-Тахрір".

Читайте такожУкраїна відправить до Афганістану ще один літак для евакуації громадян: названа датаТаїров знаходитиметься у слідчому ізоляторі до 11 жовтня. Його звинувачують в участі в цій організації.

Рустему Мурасову та Зауру Абдуллаєву оберуть запобіжні заходи 18 серпня.

Денисова відзначає, що обшуки в їх домівках проводилися без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.

"Наголошую, що переслідування окупаційною владою кримських татар є релігійно вмотивованими та вимагаю негайно звільнити наших співгромадян. Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора для припинення цинічних переслідувань за політичними та релігійними мотивами корінного народу України – кримських татар", - підкреслила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Обшуки у кримських татар

17 серпня з 4-ї години ранку в окупованому Росією Криму відбувалися чергові масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму, а також у Балаклавському та Нахімовському районах Севастополя.

В результаті обшуків було затримано п'ятьох кримських татар: Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва та Раїфа Февзієва.

Автор: Людмила Жерновська