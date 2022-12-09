За словами матері, письменника "здали" російським загарбникам односельці.

У Харкові днями поховали 49-річного українського письменника Володимира Вакуленка. Його тіло знайшли у братській могилі під Ізюмом після викрадення російськими окупантами.

Мама загиблого каже, що її сина росіянам здали односельці, повідомляє "Обозреватель". За словами жінки, наразі цих зрадників немає у селі.

Вакуленко після початку повномасштабного вторгнення Росії вирішив нікуди не тікати зі свого рідного села Капитолівка на Харківщині, не боючись, що за нього можуть "взятися" окупанти через його проукраїнську позицію.

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Росіяни навідувалися після того, як зайшли до села, до Вакуленка двічі. Уперше 22 березня вони забрали Володю разом з 14-річним сином, увечері того ж дня відпустили.

24 березня Вакуленка забрали з дому у капцях та старому светрі, більше живим його ніхто не бачив. Згорьована мати письменника зараз каже:

"Я точно знаю, хто з місцевих жителів видав мого сина. Зараз цього чоловіка в селі немає, кудись поїхав. Але не лише він був стукачем. Тижнів через два-три після того, як Володю відвели, до будинку знову прийшли двоє військових. Їх привів вже інший житель села, вони теж хотіли забрати мого сина. Де зараз цей зрадник, я теж не знаю".

Хто такий Володимир Вакуленко

Володимир Вакуленко - автор 13 книг, серед них збірки дитячих віршів, які він присвятив своєму сину Віталію, який страждає від аутичного розладу.

Письменник відомий своєю проукраїнською позицією, він - учасник Революції Гідності, під час якої його було поранено "тітушками" у Маріїнському парку.

Він був відзначений нагородою "Срібний тризуб". Також Володимир - лауреат Міжнародного конкурсу "Коронація слова".

50-річний письменник Володимир Вакуленко зник на рідній Харківщині у березні 2022 року під час окупації. Згодом стало відомо, що його тіло після викрадення росіянами знайшли у братській могилі в Ізюмі.

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