Судді звернулися до Вищої ради правосуддя, генпрокурора та президента України.

Приморський районний суд Одеси заявив про тиск на нього з боку представників громадськості та народних депутатів через вирок, винесений активісту Сергію Стерненку у справі про розбійний напад.

Як поінформували УНІАН у прес-службі суду, наприкінці лютого відбулися збори суддів зазначеного райсуду.

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На них було ухвалено рішення звернутися з повідомленням про втручання в роботу судового органу до Вищої ради правосуддя.

Відповідно до вимог законодавства, повідомлення направлено також генеральному прокурору.

«За рішення про направлення повідомлення проголосували 24 судді з 25 присутніх на зборах, одна особа утрималася. Повідомлення підписане головою суду», - заявили в прес-службі.

Крім того, як зазначили в суді, у зв'язку з гучними заявами окремих депутатів Верховної Ради, копію цього звернення направлено президенту України Володимиру Зеленському та до Ради суддів України.

Справа Стерненка: довідка УНІАН

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича. Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироком законної сили.

Через вирок Стерненку в Україні проходять масові акції протесту, в тому числі в Одесі - біля будівлі Приморського суду.

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Автор: Лариса Козова