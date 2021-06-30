Померлий юнак не був професійним спортсменом.

Причиною смерті 23-річного бігуна під час марафону у Львові стала раптова зупинка серця.

Про це у Facebook повідомив начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Антон Нікулін.

«Вдалося дізнатися інформацію про 23-річного хлопця Микиту, який, на жаль, передчасно зійшов не тільки з напівмарафону, а й з свого життя… Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтішником. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до «червоної» зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою», - розповів він.

Як зазначив Нікулін, за словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Крім того, однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму.

Читайте такожЛежав на боці та важко дихав: стали відомі подробиці смерті студента на півмарафоні у ЛьвовіЧиновник додав, що 15-ти кілометрову дистанцію напівмарафону Микита пробіг за дуже швидкий час, встановив особистий рекорд і з усіх сил прагнув його покращити на дистанції 21 кілометра.

«Зважаючи на результати Микити у Черкасах, у Львові він біг набагато швидше. І ця інформація дає зрозуміти, що він, будучи бігуном-аматором, мчав до фінішу на грані своїх можливостей», - підкреслив Нікулін.

Смерть на марафоні у Львові: подробиці

27 червня у Львові під час проведення напівмарафону помер його 23-річний учасник. Він не добіг до фінішу 200 метрів.

Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на спортивному заході, результату не дали.

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Автор: Світлана Макринська