Хлопець не добіг 200 метрів до фінішу.

У Львові під час проведення півмарафону, а це 21 км, помер його 23-річний учасник.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

"Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть. Співчуття рідним та близьким", - зазначив мер.

Організатори анонсували дистанції в залежності від рівня підготовки учасників, а саме індивідуальні забіги на 4,2 км, 10 км, 21 км, командні забіги або естафети.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня під час забігу на Київському міжнародному марафоні 2017 помер чоловік. За словами організаторів, померлий вперше брав участь у марафоні. Трагедія сталася, коли він біг дистанцію 10 кілометрів, а помер на 5-му кілометрі. Померлий чоловік був з міста Тернополя, 1963 року народження.

14 червня 2020 року в Одесі померла спортсменка Катерина Катющева, яка отримала тепловий удар і зникла під час марафону. Вона 8 годин пролежала без свідомості на землі в пустельній місцевості при температурі повітря майже 40 градусів. За словами прес-секретаря Одеської ОДА Дениса Соколова, у спортсменки стався інсульт, що призвело до смерті через ненадану вчасно медичну допомогу.

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Автор: Богдан Слуцький