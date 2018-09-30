Під СІЗО харків'яни влаштували антимайданівцю "Топазу" "теплу" зустріч (відео)

Харків'яни видали автомобіль звільненим з активістом "антимайдану" і прихильником сепаратистів Гнатом Кромским з-під в'язниці.

Лише після блокади та визнання Росії агресором харків’яни випустили автомобіль зі звільненим активістом "антимайдану" та прибічником сепаратистів Ігнатом Кромським з-під в’язниці. Обурені люди запевняли, що бити чоловіка не збиралися, однак хотіли почути його позицію.

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На питання про те, хто розв’язав війну проти України, Кромський відповів, що РФ на чолі з Володимиром Путіним. Врешті-решт "Топазу" дали можливість проїхати, однак люди лишилися невдоволені рішенням відпустити на волю чоловіка, котрий разом із "Моторолою" керував захопленням приміщення облдержадміністрації навесні 2014 року, а також побиттям і приниженням українських патріотів.