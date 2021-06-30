Напередодні СБУ затримала бойовика в Харкові для доставки в суд Києва.

Харківського сепаратиста Ігната Кромського (відомого як «Топаз») побили в Києві.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу UA:RIGHT Українські Праві. Напад підтвердив і сам бойовик у Facebook.

Представники правого руху зазначили, що до радикального методу вдалися, оскільки Кромськой ігнорував судові засідання у справі про викрадення людини.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Сам Кромський у соцмережі не уточнює, які травми отримав. На кадрах помітно лише травму носа.

Читайте такожЗ блогеркою, яка цькувала українського бійця, розірвали ще один контракт на рекламуУвечері, 29 червня, Кромський писав, що його затримала СБУ для доставки в суд. А він нібито сам вирушив на засідання до столиці потягом з Харкова.

«Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на потяг, його з потяга зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду», - розповів у коментарі Lb.ua адвокат.

У Дарницькому райсуді Києва слухається кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), пише Депо.Харків.

У вересні 2018 року Харкові суд ухвалив рішення звільнити з-під варти лідера антимайдану Ігната Кромського – одного з активних учасників масових заворушень у Харкові навесні 2014 року.

Як відомо, 30 січня, Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1. ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

"Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 р, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014 р до 20 червня 2017р.) має бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два (за "законом Савченко").

Після 20 червня 2017 року попереднє ув'язнення зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, згідно з вироком Кромський має провести у в'язниці ще близько двох років.

Харків'янин Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

Став відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "Антимайдану".

Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів гукає про допомогу до Кромського: "Топаз, дай команду!".

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Автор: Яна Ставська