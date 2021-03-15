Гостей святкування у "Пирогово" розважали фольклорні колективи, частували млинцями та варениками.

Карантин через коронавірус не завадив провести традиційні святкові гуляння на честь Масниці в національному музеї народної архітектури і побуту "Пирогово".

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Біля входу до музею утворилася черга з охочих потрапити на свято проводів зими - безпечної дистанції мало хто дотримувався, однак продавці були в масках і рукавичках.

Гостей святкування у "Пирогово" розважали фольклорні колективи, частували млинцями та варениками.

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Автор: Олег Давигора