Карантин через коронавірус не завадив провести традиційні святкові гуляння на честь Масниці в національному музеї народної архітектури і побуту "Пирогово".
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Біля входу до музею утворилася черга з охочих потрапити на свято проводів зими - безпечної дистанції мало хто дотримувався, однак продавці були в масках і рукавичках.
Гостей святкування у "Пирогово" розважали фольклорні колективи, частували млинцями та варениками.
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