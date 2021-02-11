Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV представляє ексклюзивний допрем’єрний показ серіалу «З ким поведешся» від 1+1. Кожен епізод буде з’являтися на сервісі за три дні до прем’єри на телеканалі та буде доступний безкоштовно в межах підписки тільки на SWEET.TV. Перша серія відкривається на платформі 12 лютого.

SWEET.TV та телеканал 1+1 презентують ексклюзивну онлайн-прем’єру серіалу «З ким поведешся». Кожен епізод буде з’являтися на платформі сервісу за три дні до телепрем’єри та буде доступний у підписці без додаткових плат.

«Для нас дуже важливо ексклюзивно давати абонентам якісний контент українського виробництва. Саме тому ми домовились з 1+1, щоб серіал «З ким поведешся» транслювався тільки на нашому сервісі ще до того, як вийде на самому телеканалі. Одне з наших завдань — давати українцям контент раніше, ніж його побачать інші, та я дуже радію, що нам це вдалося завдяки співробітництву з телеканалом», — зазначив директор SWEET.TV Олександр Резунов.

Головні ролі виконали акторка «Жіночого Кварталу» Ольга Жуковцова, та зірка «Великих Вуйок» Лілія Ребрик. Також глядачі побачать зіркове подружжя Наталку Денисенко й Андрія Федінчика, зірку «Великих Вуйок» Інну Приходько та інших улюблених акторів.

Сюжет розповідає нам історію інтелігентної жінки Марини. Їй 35 років, в неї є затишна квартира та чоловік-банкір, заради якого вона відмовилась від друзів та кар'єри. Та одного дня він зізнається, що він знайшов молоду коханку та хоче розлучитись.

Марина в шоці, сідає за кермо та збиває дівчину на скутері. Поліцейські радять залагодити конфлікт мирним шляхом. Так в розкішній квартирі Марини з’являється повна її протилежність — провінціалка Галина з донькою.

Вони зовсім різні та разом потрапляють у вир неймовірних пригод. Але чи зможуть вони жити під одним дахом?

Подібна колаборація між телеканалом та онлайн-кінотеатром SWEET.TV відбувається вперше. Кейси, коли прем’єра спочатку з’являється в бібліотеці стрімінгових сервісів, а вже потім — в ефірі телеканалу, є новим трендом для української індустрії.

Перший епізод серіалу «З ким поведешся» з’явиться на SWEET.TV 12 лютого.

Довідка:

SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та інш. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку SWEET.TV — один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.

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Автор: УНІАН