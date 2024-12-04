Там зауважили, що неважко піаритись на питанні встановлення чітких термінів служби, особливо, знаючи, що це в нашій ситуації наразі неможливо.

Закон про повернення з самовільного залишення частини (СЗЧ) не зможе вирішити цю проблему.

Про це заявили у Третій окремій штурмовій бригаді. Заступник командира бригади Максим Жорін зазначив, що хочеться сподіватись, що є "розуміння - закон про повернення СЗЧ не є рішенням проблеми СЗЧ".

Він зазначив, що коли пишуть про кількість тих, хто уже повернувся зараз до війська, то враховують цифри нових СЗЧ, що вирішили скористатись такою можливістю саме завдяки цьому закону.

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"Легше спробувати загасити пожежу новим законом чи створенням якоїсь нової структури типу військового омбудсмена. Неважко піаритись на питанні встановлення чітких термінів служби - особливо, знаючи, що це в нашій ситуації наразі неможливо", - вмсловився він.

Жорін додав, що набагато складніше змінювати існуючу систему. Він перерахував, з чим в країні треба працювати, щоб посилити військо. "Сильна мотиваційно-ідеологічна робота, авторитетні командири, якісна підготовка - ось з цим можна і треба працювати. Це непроста справа, великий обʼєм, але тільки така робота може принести реальне рішення проблеми великої кількості СЗЧ", - констатував Жорін.

СЗЧ в Україні

21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував.

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення на службу після першого СЗЧ або дезертирства.

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